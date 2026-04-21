لبنان: نؤكد ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والطواقم الطبية

أكدت مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بلبنان، وفقا لنبأ عاجل للقاهرة الإخبارية، ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والطواقم الطبية.

وعلى وقع انفجارات متتالية وتحليق لا يتوقف للطائرات المسيّرة، تتسارع وتيرة التصعيد في جنوب لبنان ومحيط هضبة الجولان داخل سوريا، حيث تحوّلت القرى الحدودية إلى ساحات مفتوحة لعمليات عسكرية متواصلة، طالت المنازل والبنية التحتية وأثقلت كاهل المدنيين.

وبين خروقات لاتفاقات التهدئة وتمسك رسمي بالسيادة، تبرز تساؤلات ملحّة حول مستقبل الاستقرار في المنطقة، وحدود القدرة على احتواء هذا التصعيد المتنامي.

قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تواصل تفجير أحياء سكنية في جنوب لبنان

أفاد أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من لبنان، بأن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتداءاتها في جنوب لبنان، عبر تفخيخ وتفجير منازل ومنشآت داخل المناطق التي توغلت فيها ولا تزال متمركزة بها، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الميدانية خلال الساعات الماضية.

وأوضح سنجاب، خلال رسالة على الهواء، أن العمليات تمتد على طول الشريط الحدودي بعمق يصل إلى نحو 9 كيلومترات، وتشمل قطاعات عدة، أبرزها قضاء صور في القطاع الغربي، ومناطق شمال بنت جبيل في القطاع الأوسط، وصولًا إلى محيط نهر الليطاني في القطاع الشرقي، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة.