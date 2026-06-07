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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

التصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه فى مشاجرة بالخصوص

جثة
جثة
إبراهيم الهواري

أمرت جهات التحقيق بالخصوص بالتصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه فى مشاجرة بين طرفين اثر اصابته بإصابته بطلق ناري، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.


تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة بين شابين بدائرة القسم، أسفرت عن مصرع أحدهما في الحال.


وكشفت التحريات أن خلافات سابقة بين المجني عليه، ويدعى "محمد عنتر" في العقد الثاني من العمر، والمتهم "عبدالله" وشهرته "بشلة"، تطورت إلى مشادة كلامية ثم مشاجرة بالأيدي، قبل أن يستل المتهم سلاحًا ناريًا ويطلق عدة أعيرة تجاه المجني عليه، أصابت إحداها جسده وأودت بحياته.


وعقب تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية في تحديد مكان اختباء المتهم وضبطه، كما تم التحفظ على السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة.


وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية، كما قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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