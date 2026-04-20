برلملنية: التحول الرقمي في المستشفيات خطوة حاسمة لبناء نظام صحي عصري

أكدت الدكتورة ريهام أبو الحسن، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الدولة تشهد طفرة غير مسبوقة في تطوير القطاع الصحي، خاصة في ملف التحول الرقمي داخل المستشفيات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتماماً بالغاً بصحة المواطن باعتبارها أولوية قصوى في مسيرة التنمية الشاملة.

وأوضحت أبو الحسن، في تصريح اليوم، أن ما تقوم به وزارة الصحة حالياً من تطوير للبنية التحتية وميكنة الخدمات الطبية يعكس رؤية الدولة نحو بناء نظام صحي متكامل يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية، وتقليل زمن انتظار المرضى، وضمان دقة التشخيص وسرعة تقديم العلاج.

وأشارت عضو صحة البرلمان. إلى أن التحول الرقمي في المستشفيات يمثل نقلة نوعية حقيقية، حيث يساهم في ربط قواعد البيانات الطبية، وتسهيل متابعة الحالات المرضية، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمة الصحية، وهو ما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة.

وأضافت ريهام أبو الحسن. أن المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي، مثل 100 مليون صحة، كان لها دور كبير في تغيير خريطة الخدمات الطبية في مصر، من خلال الكشف المبكر عن الأمراض، وتقديم العلاج بالمجان لملايين المواطنين، وهو ما يعزز من جهود الدولة في تحسين المؤشرات الصحية.

وشددت على أهمية استمرار التنسيق بين كافة مؤسسات الدولة لدعم خطط وزارة الصحة، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية، خاصة في المحافظات الأكثر احتياجاً، لضمان تحقيق العدالة الصحية ووصول الخدمة الطبية لكل مواطن بجودة وكفاءة.

واختتمت الدكتورة ريهام أبو الحسن حديثها. بالتأكيد على أن ما نشهده اليوم من تطوير في المنظومة الصحية هو نتاج إرادة سياسية قوية ورؤية استراتيجية واضحة، تستهدف بناء إنسان مصري صحي وقادر على المشاركة في بناء مستقبل الوطن.