سامسونج تطلق رسميًا Galaxy C55 معالج كوالكوم وبطارية 5000 مللي أمبير

أطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية هاتفها Galaxy C55 رسميًا في الصين، حيث يتميز الهاتف بتصميم شابي أنيق وعدد من المواصفات الكبيرة كما يتشابه بشكل كبير مع Galaxy M55.



ويأتي هاتف سامسونج Galaxy C55، شاشة من نوع OLED ، قياس 6.7 بوصة، بجودة عرض +FHD، تبلغ 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية.

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy C55 كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مزودة بتقنية OIS إلى جانب عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy C55 بمعالج من نوع Snapdragon 7 Gen 1، من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية مقترنا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت رام ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، مع نظام Android 14.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy C55 على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45 وات، مع ألون البرتقالي والأسود.

وبحسب موقع gsmarena فإنه ليس من المعروف إذا كان سيتم إطلاق هاتف Galaxy C55 في الأسواق العالمية أم أنه سيقتصر فقط على السوق الصينية.