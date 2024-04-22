الأسعار نزلت 70%.. مفاجأة عن تأثير مقاطعة الأسماك في بورسعيد

علق عبده رضوان رئيس شعبة الأسماك في بورسعيد، على حملة المقاطعة في محافظة بورسعيد لشراء الأسماك، مشيرا إلى أن المشكلة أن المعروض من الأسماك في بورسعيد أقل من المطلوب.

وأضاف رئيس شعبة الأسماك في بورسعيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن أسعار الأسماك انخفضت اليوم في المحافظة قليلا، متابعا أن المضاربة على الأسعار من المنبع تسبب في ارتفاع الأسعار.

انخفاض أسعار الأسماك 70%

من جانبه أشار محمد الغزاوي مراسل البرنامج، إلى أن أسعار الأسماك انخفضت ٧٠% خلال ٤٨ ساعة في بورسعيد بسبب حملة المقاطعة، مستدركا أن بيع الأسماك خارج المحافظة تسبب في ارتفاع الأسعار.