علمناهم الشحاتة.. خالد الغندور يوجه رسالة مثيرة لجماهير الأهلي

علق الإعلامي خالد الغندور على لقطة حديث زيزو مع مشجع من نادي الزمالك في مباراة دريمز الغاني بالكونفدرالية.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" علمنهاهم الشحاتة سبقونا علي الأبواب زيزو بيزوم يا ترى مين الأستاذ ومين جمهوره كان مبسوط أنه بيتخانق مع الحكام و بيضغط علي الحكام و زعلانين انه بعد ما رحل مافيش واحد بيعمل مثله".

حدد الزمالك موعد السفر إلى غانا على متن طائرة خاصة لمواجهة دريمز الغاني في بطولة الكونفدرالية.

وكتب أحمد حسن:"الزمالك يحدد الخميس المقبل للسفر إلى غانا على متن طائرة خاصة".

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة دريمز في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد الموافق 28 أبريل الجاري باستاد بابا يارا الرياضي.