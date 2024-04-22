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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان: طالبنا بوقف تصدير السلاح لإسرائيل.. فيديو

تصدير الأسلحة
تصدير الأسلحة

قال السفير إبراهيم خريشة مندوب فلسطين الدائم بمجلس حقوق الإنسان، إنّه علم أنّ بعد غد الأربعاء، سيشهد اجتماعا للجامعة العربية على مستوى المندوبين وستخاطب المقررة الخاصة فرانشيسكا ألبانيز هذا التجمع لاطلاعهم على التقارير التي قدمتها، وبخاصة التقرير الأخير الذي قُدم أمام مجلس حقوق الإنسان بعنوان "الإبادة الجماعية في أرض دولة فلسطين".

 

وأضاف "خريشة"، في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "في مجلس حقوق الإنسان، اعتدنا مشاريع قرارات هامة جدا، وتحديدا في الخامس من الشهر الجاري وحصلت على دعم لا بأس به من الدول".

 

وتابع: "طالبنا بوقف إطلاق النار ووقف تصدير السلاح ونقله إلى إسرائيل، وطلبنا من لجنة التحقيق الدولية إصدار قاعدة بيانات لكل الأسلحة التي نقلها وبيعها لإسرائيل منذ السابع من أكتوبر وبعد ذلك، وطلبنا من لجنة تقصي الحقائق المنبثقة من مجلس حقوق الإنسان ضرورة تقديم قاعدة بيانات وأسماء المستوطنين ولجان الاستيطان التي تقوم بالعربدة اليومية على مدار الساعة في الضفة الغربية وإطلاق سراح المحتجزين الرهائن والمعتقلين الإداريين الفلسطينيين، فهناك 4 آلاف منهم منذ 7 أكتوبر في الضفة الغربية". 
 

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