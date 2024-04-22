جدعنة المصريين.. مصري يروي كواليس إنقاذه أسرة عالقة في سيول الإمارات

كشف حازم سويد المصرفي المصري الذي أنقذ أسرة كاملة كانت متواجدة في سيارة عالقة أثناء سيول الإمارات العربية المتحدة، تفاصيل الواقعة.

وقال حازم سويد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" كنت راجع البيت من الشغل وكان هناك صعوبة في العودة بسبب السيول ".

وأضاف حازم سويد :" كان هناك نفق به كميات كبيرة من مياه الأمطار وكان هناك سيارة عالقة في المياه داخل النفق".

وتابع حازم سويد :" كان هناك صوت طفل بيصرخ في السيارة العالقة واتخذت القرار بالتوجه إلى السيارة العالقة لإنقاذهم".

وأكمل حازم سويد:" لما وصلت للسيارة لقيت المياه حاصرت السيارة بشكل كامل، لكن ربنا قدرني إني انقذهم".