زوجى بيشك في سلوكي علشان الموبايل؟.. أمينة الفتوى ترد

أجابت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول "زوجها بيشك فى سلوكها بسبب إنها بتستخدم الموبايل بكثرة؟".

وقالت أمينة الفتوى بدار الافتاء المصرية، في فتوى لها: "لازم نعرف سبب ده إيه، ممكن تكون مش بتستخدم الموبايل كتير لكن بتستخدمه فى الوقت الموجود فيه زوجها، وبالتالى ده هيأثر على العلاقة وهيخلى الطرف الثانى يشك طيب بيعمل إيه وممكن يكون بيكلم صاحبتها".

وتابع: "هى المفروض توضح له هي بتعمل إيه بتكلم أصحابها أو والدتى وتفهمه إن فى مساحة خاصة، والزوج لازم يتفهم إن فى مساحة خاصة، يعنى مبنفعش بيتكلم فى التليفون نقوله شغل الاسبيكر علشان نعرف مين اللى بيكلم".