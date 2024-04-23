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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

العصابة رجعت.. نيللي كريم تشوق الجمهور بظهورها مع أبطال ب100 وش

صدى البلد

اثارت الفنانة نيللي كريم، التساؤلات بعد ظهورها مع أبطال وصناع مسلسل بـ 100 وش، والذي عٌرض في موسم رمضان 2020، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ عرض أولى حلقاته.

ونشرت الفنانة نيللي كريم مجموعة صور رفقة الفنان آسر ياسين، ودنيا ماهر، وإسلام إبراهيم، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وكتبت: العصابة رجعت.

ردت الفنانة نيللي كريم، على اعتذار الفنان باسم سمرة لها ولزوجها هشام عاشور، بعد تصريحاته الأخيرة في برنامج «رامز جاب من الآخر»، الذي عرض في شهر رمضان الكريم الماضي.

وكتبت نيللي عبر حسابها على «إنستجرام»: «حصل خير يا عبدالمجيد، عارفة إن قلبك أبيض ومفيش بينا غير كل خير».

واعتذر باسم سمرة للفنانة نيلي كريم أثناء حلوله ضيفا على برنامج كلام الناس تقديم الإعلامية ياسمين عز ، قائلا: «اكتشفت إن المنتج غاوي تنقيل كلام وبيوقع بين الناس، وبعتذر لـ نيللي على الهواء وبقولها إنتي أختي وحبيبتي وأنا كمان بتعلم تمثيل وبتعلم من نيللي كريم وأحمد السقا، وجوزها راقي، وزعلت من رامز جلال لأني مكنتش أعرف إنه بيصور».

 

وعلى صعيد أخر ، كشف باسم سمرة عن مصدر ايفيهاته في مسلسل العتاولة، قائلا: “فيه حاجات قعدنا نتناقش فيها وفيه حاجات علشان عندي سرعة بديهة بقولها وبرجع للمخرج علشان دمه خفيف جدا”.

نيللي كريم

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