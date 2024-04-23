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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مطالب برلمانية للحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز للتأكد من خفض الأسعار

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، وجود تحركات جادة من الحكومة وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لخفض أسعار السلع الأساسية وإحساس المواطن بها، موضحا أن الفترة القادمة ستشهد انخفاضا ملحوظا في أسعار السلع.

وقال النائب شحاتة أبو زيد، في بيان له اليوم، الثلاثاء، إن هناك توجيهات رئاسية بخفض الأسعار وبمواصلة التعاون المكثف مع القطاع الخاص في إطار «مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية»، وتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ بهدف التخفيف من أعباء المواطنين.

وأضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الحكومة المصرية اتخذت خلال الشهور الماضية العديد من الإجراءات لضبط الأسواق، وفرض رقابة على التجار لضمان توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، مؤكدا أن الرئيس السيسي أكد أكثر من مرة ضرورة توفير السلع الغذائية للمواطنين.

وطالب النائب شحاتة أبو زيد، الحكومة بتشديد الرقابة وإحكام السيطرة على الأسواق والمخابز للتأكد من خفض الأسعار، حتى يشعر المواطن بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لخفض الأسعار، موضحا أن تحركات الحكومة لخفض الأسعار تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

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