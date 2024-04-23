كسر حاجز الـ 3000.. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

يسعي الكثير من المواطنين إلي معرفة أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية خاصة المقبلين على الزواج لشراء الشبكة كما أن البعض الأخر يتجه لشراء الذهب من أجل الاستثمار.



وتعد أسعار الذهب ذات أهمية على مدار تعاملاتها اليومية حيث يسعي الكثير من المواطنين إلي تحديد الوقت الأنسب للشراء فى ظل تخبط الأسعار حيث كسر عيار 21 حاجز ال 3000.



ويعتبر الذهب ملاذ آمن للكثيرون فى ظل اضطراب الأسواق كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى مصر او بباقي الدول العربية.



سعر الذهب اليوم الثلاثاء



وسجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بمحلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي:-

- سجل الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء نحو 3628.6 جنيه.

- سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء نحو 3175 جنيهًا.

- سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء نحو 2721.4 جنيه.

- سجل سعر الجنيه الذهب اليوم حو 25400 جنيه.

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا



وعلى المستوى العالمي تراجعت أسعار الذهب بأكثر من اثنين بالمئة لأدنى مستوى في أسبوع، مع انحسار المخاوف بشأن اتساع الصراع في الشرق الأوسط، مما دفع المستثمرين إلى تقليص تعاملاتهم التي تعتبر ملاذا آمنا لصالح الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم.

تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.5 بالمئة إلى 2,330.51 دولارًا للأونصة ليسجل أكبر انخفاض خلال اليوم منذ أكثر من عام.



وتحدد سعر التسوية للعقود الأميركية الآجلة للذهب على انخفاض بنسبة 2.8 بالمئة ليصل إلى 2346.4 دولارا للأونصة.

وتعرض الذهب أيضًا لضغوط مع افتتاح المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت" على ارتفاع، مما أدى إلى خفض الطلب على الأصول الآمنة والتي لا تدر عائدا.

واستعادت الأسهم بعض قوتها منتصف الأٍسبوع الجاري كما انخفضت أسعار النفط والسندات بصورة طفيفة مما يشير إلى التحول بعيدا عن الموقف الدفاعي الذي تبناه المستثمرون مطلع الأسبوع.

وأدت التوترات الجيوسياسية إلى جانب عمليات الشراء القوية من قبل البنوك المركزية إلى دفع الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 2431.29 دولارًا في 12 أبريل.

وينتظر المستثمرون صدور تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي يوم الجمعة للحصول على إشارات حول احتمال خفض أسعار الفائدة الأميركية.