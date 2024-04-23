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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أول تعليق من عبير صبرى بعد وعكتها الصحية

عبير صبرى
عبير صبرى

نشرت الفنانة عبير صبرى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، بعد أزمتها الصحية، حيث كتبت دعاءً لها.

وقالت عبير صبرى: “اللهم إن كنت محسودًا على قوة أو نشاط أو ذكاء أو جمال أو بلاغة في كلامي، أو محسودًا على دعابة وألفة بيني وبين أحبابي، أو على ما تفضلة به على من فضلك العظيم اللهم اصرف عني حر العين، وبرد العين ووصب العين، اللهم اخرج الحسد من جسدي اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين”.

وأضافت: “يا رب اشف كل مريض”، وعلى الفور انهالت عليها العوات من قبل متابعيها الذين تمنوا لها الشفاء العاجل، ومرورها من هذه الأزمة على خير.

وقد أعلنت الفنانة عبير صبري عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة دخلت على أثرها أحد المستشفيات الخاصة لتلقى العلاج.

ولم تكشف عبير عن تفاصيل حالتها الصحية، وأكتفت بنشر صورة لها من داخل المستشفى وعلقت عليها قائلة: “عافيتك أوسع لى”.

وكانت الفنانة عبير صبري، نعت الفنانة شيرين سيف النصر التى رحلت عن عالمنا، وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام".

وكتبت عبير صبري: "لا حول ولا قوة إلا بالله وداعا الفنانة الجميلة شيرين سيف النصر ربنا يرحمها ويغفرلها ويبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خير من أهلها وأدخلها الجنة بدون حساب ولا عقاب.. ادعولها".

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