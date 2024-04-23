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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس النواب يستمع إلى البيان المالي للحكومة لموازنة 2024-2025

مجلس النواب
مجلس النواب

تشهد  الجلسة العامة بمجلس النواب الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لقاء كلا من  :                                                    

 وزير المالية الدكتور محمد معيط و وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية  الدكتورة هالة السعيد  البيان المالي لموازنة الدولة 2024-2025.


كما تشهد الجلسة مناقشة  قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن "لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وكذلك  قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المعتمدة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي.

الجلسة العامة مجلس النواب حنفى جبالى وزير المالية محمد معيط

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