المنشآت الفندقية لـ"صدى البلد": ترشح 12 عضوا لمجلس الإدارة و98 لعضوية الاتحاد

قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية ، إننا فتحنا الترشح على عضوية مجلس إدارة الغرفة والأعضاء لدى الاتحاد المصرى للغرف السياحية لمدة 7 أيام وأغلقنا الباب خلال الساعات الماضية.



أكد عاقل في تصريح خاص لـ"صدى البلد" ، أن من تقدم للترشح 12 مرشح لعضوية مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية يفوز منهم 8 أعضاء و98 للمندوبية لدى الاتحاد المصرى للغرف السياحية سيفوز منهم 50 عضوا.



تابع رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية ،سيتم انتخاب ثمانية أعضاء لعضوية مجلس الإدارة وفقا للقرار الوزاري رقم 107 لسنة 2024 وتوزيعهم ،عضو واحد عن محافظة جنوب سيناء ، عضو واحد عن محافظة البحر الأحمر ،عضو واحد عن المحافظات الأخرى ،أربعة أعضاء يمثلون فنادق الثلاث نجوم والنجمتين والنجمة الواحدة.



أضاف إلى أن ، إنعقاد الجمعية العمومية العادية ، سيوافق الأربعاء 22 مايو 2024 ، بأحد فنادق القاهرة ،وذلك للنظر في تقرير لجنة تسيير أعمال الغرفة المقدم للجمعية العمومية.



كشف أن جدول أعمال الجمعية العمومية سيتضمن اعتماد الميزانية والحساب الختامي عن الفترة من 1يوليو 2022 إلى 31 ديسمبر 2023 ، والموازنة التقديرية لعام 2024.