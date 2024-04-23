المؤتمر: صمت المجتمع الدولي على انتهاكات الاحتلال في غزة إهانة للعدالة وحقوق الإنسان

أكد الدكتور مصطفى أباظة، أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، أن صمت المجتمع الدولي إزاء الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مع مرور 200 يوم من العدوان المتواصل، يعد إهانة للعدالة وحقوق الإنسان.

وطالب أباظة، في تصريحات صحفية له، المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته واتخاذ إجراءات فورية لوقف الانتهاكات وحماية السكان المدنيين في غزة.

وقال أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، إن عدم التصدي لهذه الانتهاكات يعزز الانعدام الإنساني ويعرض الحياة والكرامة الإنسانية للملايين للخطر.

وشدد أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، على ضرورة الضغط الدولي على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي، فضلا عن إعادة النظر في الدعم والتعاون الدولي مع الحكومة الإسرائيلية حتى يتم وقف هذه الانتهاكات وتحقيق السلام العادل والشامل للشعب الفلسطيني.

وأضاف أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية، ومستمرة في تقديم جميع المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.