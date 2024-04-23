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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الخارجية: لا يمكن للضمير العالمي أن يحتمل هذا الحجم من القتل بغزة

وزير الخارجية
وزير الخارجية

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأيرلندي، أنه لا يمكن للضمير العالمي أن يحتمل هذا الحجم من القتل فى غزة، مشيرا إلى أن معبر رفح يعمل بصفة مستمرة منذ 7 أكتوبر ولم يتوقف إلا خلال يوم أو يومين تعرض فيهما للقصف العسكري، معقبا: “وخلاف ذلك نستمر فى جهودنا للاتصالات مع إسرائيل لتوصيل أكبر قدر من المساعدات، ولم نصل بعد لذلك القدر للشعب الفلسطيني”.

وقال وزير الخارجية: “كان شيئا مؤسفا أن تتخذ دول مواقف تستبق أى نوع من الادعاءات وقدرة منظمة الأونروا فى دعم الشعب الفلسطيني ليس فقط فى غزة ولكن فى الأردن وسوريا ولبنان، وتوفر تعليما ورعاية صحية”.

وأوضح أنها المنظمة الوحيدة القادرة على توزيع تلك المساعدات لقطاع غزة، وأتى حجم الدعم لها بآثار سلبية.

وأضاف: “الموقف الكارثي فى غزة وصل إلى 34 ألف قتيل، منهم 20 ألفا من نساء وأطفال، واستمرار حالة التدمير المستمر للقطاع بحيث أصبح غير قابل للعيش فيه”، لافتا إلى ضرورة توقف هذه الحرب والعمل على إنهائها ووضع إطار يؤدي إلى إنهاء الصراع من خلال إقامة الدولة الفلسطينية وهو أمر يجب أن يتم دعمه. 

وتابع وزير الخارجية: “نترقب عدم اتخاذ إسرائيل أى قرارات عسكرية فى رفح، ولا بد أن  نتعدى مجرد المطالبة اللفظية بذلك وأن يكون هناك قدرة على اتخاذ خطوات ملموسة فى حالة الإقدام على هذه الخطوة”.

السفير سامح شكري سامح شكري وزير الخارجية معبر رفح قطاع غزة

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