تصنيع سكوتر كهربائي مصري بمكون محلي يتجاوز 40%.. تفاصيل

قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إنه منذ تكليفه برئاسة المجلس التصديري فإنه يسعى إلي خلق جيل جديد من المصدرين وإيجاد مؤهلين في الشركات لإدارة التصدير وزيادة مبيعات الشركات للخارج وزيادة الصادرات المصرية من خلال شركات جديدة ومصدرين جدد.

وأشار خلال جلسة نقاشية على هامش إطلاق برنامج شهادة إدارة التصدير المُعتمدة ضمن مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن التعامل مع السوق الخارجي يتطلب معرفة ثقافة كل السوق ولا يجب أن نتعامل مع العالم بثقافة واحدة.

وشدد رئيس المجلس التصديري على ضرورة أن نتعامل مع التقنيات الحديثة في الأسواق الدولية، وكذلك متطلبات الأسواق، وفهم توجهات المستوردين في الخارج وتقدير قيمة الوقت عند التعامل مع الشركات في الخارج، وخلق جيل مؤهل لمعرفة التعامل مع تغيرات الأسواق .

وتابع المهندس شريف الصياد ، أن إدخال السيولة الدولارية إلي السوق الداخلي هو السبيل الأهم لحل كل المشكلات الاقتصادية، وهذا يحدث من خلال عمليات التصدير الناجحة وخلق مصدرين جدد ومعالجة أية قصور في العملية التصديرية.

ومن جانب آخر أوضح الصياد ، أن الصين أدركت أنها لن تتمكن من المنافسة في صناعة السيارات التقليدية، لذلك ركزت على صناعة السيارات الكهربائية وتطوير التكنولوجيا الخاصة بها خاصة البطاريات مما جعل الصين تستحوذ على 40% من السيارات الكهربائية الموجودة في أوربا، وهذا النموذج يجب أن نركز عليه هو العمل على صناعات يحتاجها المستقبل ويمكن المنافسة فيها وعدم التركيز على الصناعات التقليدية وجعل الابتكار أحد ركائز عمل المصانع المصرية.

وكشف المهندس شريف الصياد ، أنه تم إنتاج سكوتر كهرباء في مصر بمكون محلي يتجاوز 40% ليتناسب مع وضع السوق المصري وهو منتج مبتكر يتلاءم مع احتياجاتنا وكذلك تم تصميم سرعته لتناسب وضع الطرق، لافتاً إلي أن تصنيع نفس المنتج لسوق آخر سيكون بمواصفات مختلفة تتناسب مع احتياج هذا السوق، وهنا فكر مبتكر للوصول إلي إنتاج يناسب حالة كل سوق.