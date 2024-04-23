وزير خارجية إيرلندا: قدمنا طلبا أمام محكمة العدل الدولية بشأن جرائم الاحتلال

قال وزير خارجية إيرلندا، إننا قدمنا طلبا أمام محكمة العدل الدولية بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

واسترسل خلال كلمته مع نظيره المصري: أدنت ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة وقصفه لكونه منطقة تضم ملايين الأشخاص، متابعا: شاهدنا نزوح وقتل الأطفال والعائلات.

وأكد على أن تلك الأعمال الوحشية من قبل الاحتلال ليست مقبولة تماما، ونحن في انتظار التحقيق فيما يخص المقابر الجماعية التي يتم اكتشافها.

وأوضح أنه موقف إيرالند تجاة الوضع الفلسطيني واضح وعلى مجلس الأمن التدخل وفقا للقانون الإنساني