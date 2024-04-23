عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك لتطوير البر الغربي

صدى البلد

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة السياحة والأثار والإتحاد الأوربى والمعونة الألمانية والذى تم إبرامه داخل أروقة متحف النوبة منارة التراث الإنسانى والتنويرى والعلمى لتنفيذ مشروع تطوير البر الغربى ضمن سلسلة حلقات الشراكة المصرية الأوربية فى العديد من المجالات المختلفة .

وحضر فعاليات هذا الحدث الاحتفالى السفير كريستيان برجر رئيس بعثة الإتحاد الأوروبى بمصر ، وتوبياس كراوس رئيس بعثات السفارة الفيدرالية الألمانية، وإليكساندر سوليجا المدير الإقليمى للإتحاد الأوربى فى مصر ، فضلاً عن الدكتور عبد المنعم سعيد المشرف العام على قطاع السياحة والأثار بأسوان .

محافظ أسوان يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء

وزيرة التضامن ومحافظ أسوان يلتقيان أصحاب المحال التجارية المتضررين من حريق مول فيله

بروتوكول

وأكد اللواء أشرف عطية فى كلمته على استكمال جهود التعاون المثمر والبناء بين الدولة المصرية والإتحاد الأوروبي والمعونة الألمانية بتوقيع بروتوكول التعاون المشترك ضمن الإدارة التشاركية فى مجال الحفائر الأثرية بالتعاون مع عدد من الجامعات الأوربية والمنظمات الدولية.

ولفت إلى أن محافظة أسوان تدعم كافة هذه الجهود المبذولة من أجل المزيد من الإكتشافات الأثرية التى تساهم فى إثراء البحث العلمى والوعى الأثرى، بالإضافة إلى وضع المزيد من المواقع الأثرية المكتشفة على خريطة السياحة الدولية والإقليمية والمحلية ليكون ذلك تنمية للبشر والحجر .

من حانبه أوضح الدكتور عبد المنعم سعيد أن هيئة " GIZ Egypt " تقوم حالياً بإعداد مشروع جديد بين الاتحاد الأوروبى وألمانيا لدعم الإدارة التشاركية لموقع قبة الهوى على الضفة الغربية لأسوان ، مشيراً إلى أن هذا المشروع يهدف لتنفيذ إدارة تشاركية للموقع مع المجتمعات المحلية بتمويل من الإتحاد الأوربى ضمن جهود دعم الإكتشافات الأثرية .

وأضاف عبد المنعم سعيد أنه بالتوازى سيتم تنظيم ورشة عمل تدور حول اكتشافات مقابر النبلاء بجبل الهوا غرب أسوان، والتى تمثل تحفة جمالية تاريخية مواجهة لكورنيش النيل، موضحاً أنه جارى إستكمال تنفيذ مشروع إنارة للبر الغربى ومقابر النبلاء التى تضم نحو 100 مقبرة لعصور تاريخية مختلفة حيث كانت هذه المقابر لحكام مدينة أسوان.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيدي العُمال وشم النسيم

سعر طن الحديد اليوم.. عز مفاجأة

اللعب خارج أرضه.. الكاف يصدم مازيمبي وينصف الأهلي ويحسم الجدل حول ركلة جزاء| تفاصيل

3 أيام والجو هيقلب| تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة.. وهذا اليوم الأصعب

مفاجأة حوّل طقس الأيام المقبلة.. وآخر مستجدات أسعار الذهب والدولار| أخبار تهمك

سقوط سيارة من أعلى الكوبري.. نجاة ركاب مترو روض الفرج من كارثة.. صورة

قرار عاجل من الرئيس بشار الأسد بشأن وزارة الإعلام السورية

زيادة جديدة للقطاع الخاص بخلاف الحد الأدنى للأجور.. اعرف التفاصيل

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء

ترشيحاتنا

الشاهد الثاني في "رشوة الري": تقرير معهد الإنشاءات كشف عدم صلاحية الخرسانة

مدبولي يتابع موقف الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ وتطبيق منظومة الشحن المُسبق

مقابر جماعية جديدة.. الأمم المتحدة: تدمير أكبر مجمعين طبيين في غزة "مرعب"

احترسي.. أسباب خطيرة وراء حدوث متلازمة موت الرضع

الرئيس الإيراني: لن يتبقى شيء من إسرائيل إذا هاجمت أراضينا

وزارة التعليم تعلن مواصفات امتحان اللغة الأجنبية للثانوية العامة 2024.. ورسالة عاجلة للطلاب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإسكندرية للفيلم القصير يشكل لجنة تحكيم نسائية احتفالا بالدورة العاشرة

في خطوات بسيطة .. كيف تحتوي غضب زوجتك ؟

من العبور للتنمية.. القوات المسلحة تقود جهود التنمية في سيناء|انفوجراف

3 أيام والجو هيقلب| تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة.. وهذا اليوم الأصعب

فيديو

فنانة شقراء وجميلة.. من هي خطيبة الفنان محمد رجب الجديدة؟

الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول

أسما شريف منير تقرر بيع سيارتها.. اعرف السبب

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ