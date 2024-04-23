محافظ أسوان يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك لتطوير البر الغربي

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة السياحة والأثار والإتحاد الأوربى والمعونة الألمانية والذى تم إبرامه داخل أروقة متحف النوبة منارة التراث الإنسانى والتنويرى والعلمى لتنفيذ مشروع تطوير البر الغربى ضمن سلسلة حلقات الشراكة المصرية الأوربية فى العديد من المجالات المختلفة .

وحضر فعاليات هذا الحدث الاحتفالى السفير كريستيان برجر رئيس بعثة الإتحاد الأوروبى بمصر ، وتوبياس كراوس رئيس بعثات السفارة الفيدرالية الألمانية، وإليكساندر سوليجا المدير الإقليمى للإتحاد الأوربى فى مصر ، فضلاً عن الدكتور عبد المنعم سعيد المشرف العام على قطاع السياحة والأثار بأسوان .

بروتوكول

وأكد اللواء أشرف عطية فى كلمته على استكمال جهود التعاون المثمر والبناء بين الدولة المصرية والإتحاد الأوروبي والمعونة الألمانية بتوقيع بروتوكول التعاون المشترك ضمن الإدارة التشاركية فى مجال الحفائر الأثرية بالتعاون مع عدد من الجامعات الأوربية والمنظمات الدولية.

ولفت إلى أن محافظة أسوان تدعم كافة هذه الجهود المبذولة من أجل المزيد من الإكتشافات الأثرية التى تساهم فى إثراء البحث العلمى والوعى الأثرى، بالإضافة إلى وضع المزيد من المواقع الأثرية المكتشفة على خريطة السياحة الدولية والإقليمية والمحلية ليكون ذلك تنمية للبشر والحجر .

من حانبه أوضح الدكتور عبد المنعم سعيد أن هيئة " GIZ Egypt " تقوم حالياً بإعداد مشروع جديد بين الاتحاد الأوروبى وألمانيا لدعم الإدارة التشاركية لموقع قبة الهوى على الضفة الغربية لأسوان ، مشيراً إلى أن هذا المشروع يهدف لتنفيذ إدارة تشاركية للموقع مع المجتمعات المحلية بتمويل من الإتحاد الأوربى ضمن جهود دعم الإكتشافات الأثرية .

وأضاف عبد المنعم سعيد أنه بالتوازى سيتم تنظيم ورشة عمل تدور حول اكتشافات مقابر النبلاء بجبل الهوا غرب أسوان، والتى تمثل تحفة جمالية تاريخية مواجهة لكورنيش النيل، موضحاً أنه جارى إستكمال تنفيذ مشروع إنارة للبر الغربى ومقابر النبلاء التى تضم نحو 100 مقبرة لعصور تاريخية مختلفة حيث كانت هذه المقابر لحكام مدينة أسوان.