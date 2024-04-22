وزيرة التضامن ومحافظ أسوان يلتقيان أصحاب المحال التجارية المتضررين من حريق مول فيله

“مش هنسيبكم” .. هذا ما أكد عليه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان لأصحاب 63 محل تجارى بمول فيله بوسط المدينة ، والذى تعرض لحريق منذ أيام.

وقامت وزيرة التضامن الإجتماعى ومحافظ أسوان ببث روح الطمأنينة لهم أثناء الزيارة التى جاءت بناءاً على طلب المحافظ حيث تم التأكيد خلالها التأكيد على تقديم كافة أوجه الرعاية ، والتعويضات المناسبة ، لأصحاب المحال ، وأيضاً للعاملين فيها لتحقيق الإستقرار المعيشى والأسرى لهم ، فضلاً عن التواصل مع المحامى العام ، والتنسيق مع أصحاب قطعة الأرض المقام عليها المعرض ليتم إعادة تأهيله مرة أخرى ، ورفع كفاءته على الوجه الأكمل حتى يتسنى إعادة الحياة للمعرض للعمل من جديد.

مش هنسيبكم

فيما قدم أصحاب المحال التجارية شكرهم لوزيرة التضامن الإجتماعى ومحافظ أسوان على إهتمامهم لزيارة موقع الحريق ، وتواجد المحافظ بينهم ومعهم منذ لحظة وقوع هذا الحريق ، مؤكدين على أن ذلك يعكس مدى رعاية أجهزة الدولة المصرية بأبنائها فى كل مكان .