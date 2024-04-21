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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لخلق فرص عمل حقيقية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باسل رحمى وذلك بحضور المهندس عمرو إبراهيم مدير المنطقة الخامسة للجهاز ، وأيضاً إبراهيم عبد اللطيف مدير الفرع بأسوان، وتناول اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك فى ظل البروتوكولات المبرمة بين المحافظة والجهاز. 

وأكد اللواء أشرف عطية، أنه يوجد تنسيق متواصل ومستمر مع جهاز تنمية المشروعات لتقديم حزمة من الخدمات المالية لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية مما يسهم فى خلق فرص عمل حقيقية وزيادة الدخل الاقتصادى لهم داخل مختلف المدن والمراكز، ولاسيما بقرى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة ". 

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مشروعات 

وأضاف أن هذا الامر يجسد روح التكامل والتعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدنى للإرتقاء بالمستوى المعيشى الاقتصادى والاجتماعي لمواطنى هذه القرى.

وقدم المحافظ شكره لجهاز تنمية المشروعات على الدعم الذى يتم تقديمه لأبناء محافظة أسوان فى جميع المجالات بما يضمن توفير مستوى معيشى مناسب للمواطنين.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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