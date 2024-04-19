حملات مفاجئة للجان المشتركة لمراقبة الأسواق في أسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بشن حملات مفاجئة للجان المشتركة من التموين وحماية المستهلك والمحليات والبيئة والصحة والطب البيطرى على الأسواق لمتابعة أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية والحد من التلاعب فيها من التجار الجشعيين وسلاسل الهايبر ومحلات السوبر ماركت.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أثناء إجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع بحضور الوزراء والمسئولين المختصين.

السلع

ولفت المحافظ إلى أن هذه اللجان ستتحرك من خلال المينى الباص الطائر بدون أخطار مسبق وسيتم إعلامها بوجهتها بعد تحركها بواسطة المحافظ شخصيا وطبقا لشكاوى المواطنين ، على أن تشمل جميع المراكز والمدن والقرى.

وكشف أشرف عطية بأن مركز المعلومات والتحول الرقمى بالمحافظة قام بإضافة خدمة جديدة لمراقبة ومخالفات أسعار السلع المختلفة لتطبيق " عين المواطن " ، وذلك تفعيلاً للمشاركة الإيجابية من المواطن الأسوانى.

وناشد عطية المواطنين بأهمية التفاعل مع هذه الخدمة للمساهمة فى تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق ، والضرب بيد من حديد على محاولات الإحتكار وزيادة الأسعار بدون مبرر ، وخاصة فى ظل إنخفاض العديد من السلع الأساسية طبقا لما أعلنه دولة رئيس الوزراء .