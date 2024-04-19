عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مفاجئة للجان المشتركة لمراقبة الأسواق في أسوان

حملات تموينية بأسوان
حملات تموينية بأسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بشن حملات مفاجئة للجان المشتركة من التموين وحماية المستهلك والمحليات والبيئة والصحة والطب البيطرى على الأسواق لمتابعة أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية والحد من التلاعب فيها من التجار الجشعيين وسلاسل الهايبر ومحلات السوبر ماركت.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أثناء إجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع بحضور الوزراء والمسئولين المختصين. 

محافظ أسوان يتفقد مشروع الصرف الصحى بنطاق حى شرق المدينة

نائب محافظ أسوان تتابع جاهزية منظومة الحريق بالسوق السياحي

السلع

ولفت المحافظ إلى أن هذه اللجان ستتحرك من خلال المينى الباص الطائر بدون أخطار مسبق وسيتم إعلامها بوجهتها بعد تحركها بواسطة المحافظ شخصيا وطبقا لشكاوى المواطنين ، على أن تشمل جميع المراكز والمدن والقرى. 

وكشف أشرف عطية بأن مركز المعلومات والتحول الرقمى بالمحافظة قام بإضافة خدمة جديدة لمراقبة ومخالفات أسعار السلع المختلفة لتطبيق " عين المواطن " ، وذلك تفعيلاً للمشاركة الإيجابية من المواطن الأسوانى. 

وناشد عطية المواطنين بأهمية التفاعل مع هذه الخدمة للمساهمة فى تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق ، والضرب بيد من حديد على محاولات الإحتكار وزيادة الأسعار بدون مبرر ، وخاصة فى ظل إنخفاض العديد من السلع الأساسية طبقا لما أعلنه دولة رئيس الوزراء .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ودَع الـ2800 جنيه| أسعار الذهب تخالف التوقعات ومفاجأة في عيار 21 الآن

5 أيام راحة.. شم النسيم وعيد العمال إجازة واحدة في مصر

سعر الدولار رسمياً الآن| ماذا حدث للأخضر في البنوك بعد مؤتمر الحكومة؟

بعد القصف الإسرائيلي..إغلاق المجال الجوي الإيراني واجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي

أقل من 80 جنيه| مفاجأة في أسعار الدواجن بعد مؤتمر الحكومة.. وهذا ثمن البيض

سماع دوي 3 انفجارات ضخمة في العراق وسوريا وإيران

التفاصيل الكاملة لقفز فتاة من الدور السابع بسبب الأوضاع المخلة

قلق عالمي من جائحة جديدة تنتشر في دول مختلفة

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يتفقد مشروع الصرف الصحى بنطاق حى شرق المدينة

ترشيحاتنا

قلق وخوف من تعرض مصر للفيضانات كدول الخليج.. الأرصاد الجوية تعلق

حكم صلاة سنة الجمعة القبلية.. آراء الفقهاء وعدد الركعات

شاهد| قناة إيرانية تنشر أول فيديو للهجوم الإسرائيلي بالمسيرات قرب أصفهان

السماء لونها أخضر .. سر ظاهرة غريبة تظهر في دبي عقب السيول الشديدة

الدينار الكويتي بـ 157.10 جنيه.. أسعار العملات العربية اليوم الجمعة

بركات : تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام مازيمبي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 7 أيام.. نظام غذائي صحي يساعد على التخلص من الوزن الزائد

طريقة عمل الكبسة البيضاء| بمذاق لا يقاوم

بإمكانيات متطورة وتصميم عصري.. آيسر تطلق حاسب Chromebook Plus 514

ياسمين عز تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

هدى الإتربي: أحلم بالارتباط بشخصية تشبه عيسى الوزان.. فيديو

نصيرة المظاليم والمليجي اتعلم منها.. قصة "عزيزة الفحلة" فتوة فتوات المغربلين

انفعال أحمد عبدالعزيز وظهور شبيه الزعيم.. أبرز مواقف عزاء شيرين سيف النصر

مدن تغرق ونزوح أهالي قرى بأكملها.. مشاهد مرعبة من فيضانات روسيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

اﻟﻤﺰﻳﺪ