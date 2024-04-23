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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صناعة الشيوخ تطالب الحكومة بسرعة تنفيذ التكليفات الرئاسية لتطوير الموانئ البحرية

محمد المنزلاوى وكيل
محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ

أشاد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ بمتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسى لملفات تطوير منظومة السكك الحديدية، وإعادة تأهيل وتطوير خطوط مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، فضلاً عن مشروعات إنشاء وتحديث وتشغيل الموانئ على مستوى الجمهورية بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية وبحث مستجدات جهود الحكومة الهادفة لتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع النقل في مصر، من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص وجذب استثمارات خارجية في هذا المجال.

 


وطالب " المنزلاوى " في بيان أصدره اليوم من الحكومة بسرعة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بمواصلة الجهود الرامية لتحقيق تحسن مطرد في مسار توطين الصناعة في مصر في قطاع النقل، ورفع نسبة المكون المحلي، وذلك من خلال تكثيف العمل الجاري لتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة في هذا الصدد بما يساعد على تنفيذ استراتيجية الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية في المجالات الإنتاجية، وتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية المتطورة التي تم تشييدها وتحديثها في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية.


كما طالب المهندس محمد المنزلاوى من الحكومة بسرعة تنفيذ التكليفات الرئاسية للانتهاء من إنشاء وتطوير الموانئ البحرية والبرية والجافة والمناطق اللوجستية، لتشجيع تجارة الترانزيت وتنمية الصادرات المصرية، وصولاً لتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت، على النحو الذي يوفر المزيد من فرص العمل المتميزة للمواطنين ويدفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة مؤكداً أن تنفيذ التكليفات الرئاسية يكفل تحقيق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني خاصة فيما يتعلق بجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والعالمية
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق كامل الوزير وزير النقل لمتابعة هذه الملفات المهمة

محمد المنزلاوي مجلس الشيوخ منظومة السكك الحديدية مترو الأنفاق

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