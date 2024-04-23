اللهم إن كنت محسودة على جمال اصرفه عني.. ماذا حدث لـ عبير صبري؟

أثارت الفنانة عبير صبري حالة من الجدل والقلق بين جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بنشرها منشور عبر منصة إنستجرام تدعو الله -عز وجل- أن يُذهب عنها عين الحاسدين… فماذا حسد لها؟…

اللهم إن كنت محسودة على جمال اصرفه عني

كتبت عبير صبري، على صفحها الشخصية عبر منصة التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، منشور كتبت خلاله:

«اللهم إن كنت محسودًا على قوة أو نشاط أو ذكاء أو جمال أو بلاغة في كلامي، أو محسودًا على دعابة وألفة بيني وبين أحبائي، أو على تفضله به على من فضلك العظيم اللهم أصرف عني حر العين، وبرد العين، ووصب العين، اللهم أخرج الحسد من جسدي، اللهم صل وسلم وبالك على نبينا محمد وعلى آل وصحبه أجمعين».

تفاصل السوشيال ميديا مع دعاء عبير صبري

تفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة عبير صبري، مع منشورها، متمنيين لها الشفاء العاجل، حيث كتب البعض:

الله يحميكي يارب ويعافيكي

حبيبتي الله يقومك بالسلامة

الف سلامة عليكي اسأل الله العظيم أن يشفيكي شفاء لا يغادر سقمًا ويعافيكي ويبارك في عمرك يارب ياحبيبتي

عينًا نظرت فاحترقت فاصابها إعصارًا فيه نار فاحترقت، والله من وراءهم محيط بل هو قرأن مجيد في لوح محفوظ

امين يارب اشفي كل مريض

ماذا حدث لـ عبير صبري؟

كانت الفنانة عبير صبري تمر بأزمة صحية في الآونة الأخيرة، حتى أنها تغيبت عن أي اعمال فنية في موسم الدراما الرمضانية، لشهر رمضان الماضي 2024، وفي الوقت الحالي تحاول تماثل الشفاء.

أخر الأعمال الفنية لـ عبير صبري

كانت آخر الأعمال الفنية للفنانة عبير صبري مسلسل «حدوتة منسية»، بمشاركة بطولة نخبة من الفنانة منهم سوسن بدر، أحمد فهيم، أحمد حجازي، محمد علي رزق، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، عبير منير، ورجوى حامد، تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيي الدين.