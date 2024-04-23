الكونفدرالية الأفريقية.. دريمز الغاني يصدم الزمالك بهذا القرار قبل لقاء العودة |تفاصيل

أعلن نادي دريمز الغاني في بيان له، عن فتح أبواب ملعبه أمام جماهيره بالمجان لمشاهدة مباراته أمام الزمالك، في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل".

وكتب الإعلامي احمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "نادي دريمز الغاني يعلن دخول المشجعين مجانا إلي ملعب بابا يارا في مباراة الزمالك في إياب نصف نهائي الكونفدرالية"

ويحل الزمالك ضيفاً على نظيره دريمز الغانى فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية فى السادسة مساء الأحد المقبل على ملعب "بابا يارا".

كانت مباراة الذهاب بين الزمالك ودريمز الغاني التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي الأحد الماضي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.