الرئيس الإيراني يهدد إسرائيل: الهجوم قد يؤدي إلى نهاية النظام الصهيوني

علق الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، على هجوم إسرائيلي واسع تجاه بلاده، وقال إن "أي هجوم إسرائيلي على الأراضي الإيرانية سيحدث تغييرا كاملا في الظروف".

وأوضح الرئيس الإيراني خلال زيارته لباكستان أن هجوما من هذا النوع "قد يؤدي إلى عدم بقاء أي شيء للنظام الصهيوني".

ونفذت إيران قبل أسبوع ونصف تقريبا هجوما غير مسبوق ضد إسرائيل، شمل إطلاق أكثر من 300 صاروخ وطائرات بدون طيار. ومساء الخميس الماضي، قامت إسرائيل بهجمات على الأراضي الإيرانية ردا على ذلك.

وبحسب التقارير، فإن الهجمات شملت حتى نظام الدفاع الجوي للمفاعل النووي في نطنز. ومع ذلك، لم تعلن إسرائيل رسميا مسؤوليتها عن الهجمات، التي يبدو أنها لم تؤدي إلى دمار كبير في البلاد.