بملابس صيفية جريئة.. ظهور لافت لـ طليقة تامر حسني

شاركت بسمة بوسيل مصممة الأزياء المغربية وطليقة تآمر حسنى، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام صور برفقة أولادها.



وظهرت بسمة بوسيل بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية ملابس صيفية جريئة.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.





وتتميز بسمة بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وتعتمد بسمة، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.





ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

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