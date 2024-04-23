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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

احذر.. الإفراط في تناول المسكنات يسبب مشاكل صحية خطيرة

أضرار الإفراط في
أضرار الإفراط في تناول المسكنات

أغلب المسكنات تحتوي على البارسيتامول، وبالرغم من أنه المسكن الأكثر أمانا، إلا أن استخدام المسكنات المفرط قد يتسبب في العديد من الأضرار.

 

أضرار الإفراط في تناول المسكنات

 

قال الدكتور محمود الأنصاري استشاري أمراض المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، في مداخلة على قناة etc، إن انتشار الباراسيتامول كمسكن للألم وتقديمه كالمنتج الأمثل والآمن والأرخص لحل جميع آلام الجسم دون وجود دراسات كافية على الجرعات وعلى مستوى الألم أمر خطير.

 

أضرار الإفراط في تناول المسكنات

 

وتابع الأنصاري، أنه يجب تناول الباراسيتامول الموجود في المسكنات في حالة الضرورة القصوى وبجرعة صغيرة لا تزيد عن 500 مل في المرة الواحدة بحد أقصى 3 مرات يومياً كل 8 ساعات.

 

وأشار الأنصاري، إلى أن الباراسيتامول الموجود في المسكنات له العديد من الأضرار، ومن بينها ما يلي :

 _ يسبب تراكم ‏السموم داخل الجسم.

_ يؤثر على الإشارات العصبية لعضلة للقلب، عن طريق حدوث خلل في مسارات القلب وتغيير في بروتين عضلة القلب.

 _ يضعف جهاز المناعة وقدرة الخلايا ‏المناعية على التعرف على الأجسام الغريبة‎.

المسكنات البارسيتامول المسكن الام الألم السموم عضلة القلب

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