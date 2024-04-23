محافظ الوادي الجديد يتفقد نجاح تجربة زراعة بنجر السكر

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال جولته التفقدية بمركز باريس، إحدى مشروعات الاستثمار الزراعي لزراعة بنجر السكر وذلك على مساحة ٢٠٠ فدان، كأحد المحاصيل غير التقليدية التي نجحت زراعتها بالمحافظة بجودة ونسبة سكر مرتفعة يرافقه الأستاذ عبد الناصر صالح رئيس المركز.

وأشار الزملوط إلى دعم المحافظة الكامل للزراعات غير التقليدية ذات العائد الاقتصادي والإنتاجي المرتفع، لافتًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة من محصول البنجر بلغت ١٠ آلاف ٩٧١ فدان حتى الآن بإنتاجية تصل ل ٥٠ طن للفدان.

وأوضح أنه تم التعاقد مع مصنع سكر أبو قرقاص لتوريد الإنتاج من خلال الزراعة التعاقدية، موجهًا بتكثيف ندوات الإرشاد الزراعي للمزارعين للتوسع في زراعة بنجر السكر ونقل الخبرات اللازمة لنجاح التجربة بكافة المراكز.