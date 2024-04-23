عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صحة النواب تناقش مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات

النائب اشرف حاتم
النائب اشرف حاتم

ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب اشرف حاتم ،مشروع قانون تنظيم منح  القطاعين العام والخاص تشغيل وتطوير المنشآت الصحية ، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة .

قال النائب ثروت سويلم ، الذي شارك في اجتماع اللجنة اليوم ، ان مشروع القانون سينهض بالمنظومة الصحية وسيحقق كافة  مصالح المواطن المصري مثمنا  جهود وزير الصحة في  تطوير منظومة الصحه وبذله كل الجهود لرفع شأن المنظومه الأهم للمواطن المصري .


وأكد النائب ان لجوء الوزارة لمشاركة الاستثمار الخاص مرهون بتقديم الخدمات الطبية المميزة للمواطن دون تحمله اي اعباء.

وفي سياق متصل وجه النائب ثروت سويلم ، الشكر لوزير الصحة علي  ادراج مستشفي ابوحماد العام ضمن المشروعات الصحية حيث أكد الوزير أن سبب  التأخر في مشروع مستشفي ابوحماد هو حرص الوزارة علي انشاء صرح طبي مكود بمواصفات التأمين الصحي الشامل يتلاءم مع  منظومة الصحه وهو ما يتطلب  مساحه كبيرة لا تتناسب مع الموقع القديم  مما أستدعي 
مخاطبة وزير الزراعه ومحافظ الشرقية وتم بجهودهما مع جهود النائبين ثروت سويلم واحمد فؤاد أباظة  توفير ٤ أفدنة لإقامة مستشفي أبو حماد العام.

طالب وزير الصحة من النائب ثروت سويلم  سرعة تسليم الأرض للوزارة للبدء في إجراءات 
الإنشاء بتكلفة تتعدي مليار جنيه مصري علي أن تتولي  الهيئة الهندسية للقوات  المسلحه انشاء المستشفي ووجه سويلم لوزير  الصحة ومساعديه علي جهودهم الواضحه في تطوير منظومه الصحه .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من إمام عاشور بعد أنباء رحيله عن الأهلي

شكرا ووداعا.. موعد رحيل محمد صلاح عن ليفربول

زيادة جديدة للقطاع الخاص بخلاف الحد الأدنى للأجور.. اعرف التفاصيل

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيدي العُمال وشم النسيم

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن رحيل إمام عاشور عن الأهلي

مقابل 45 مليون جنيه.. بيراميدز يتوصل إلى اتفاق لضم نجم الزمالك

بملابس صيفية جريئة.. ظهور لافت لـ طليقة تامر حسني

البطيخ والخوخ|سر انتشار فواكه قبل أوانها.. وخبير يحذر من تصرف قبل الحصاد

ترشيحاتنا

الاتحاد الدولي للشطرنج يرفع الإيقاف عن مصر

أمين الفتوى: "اللى يزوغ من الشغل" لا بركة فى ماله

وزير العمل من سيناء: نستلهم روح انتصاراتنا الوطنية للعبور نحو الجمهورية الجديدة

الأمم المتحدة تطالب بتحقيق دولي في المقابر الجماعية بمستشفيات غزة

الأهلي يتوج بلقب البطولة الأفريقية للطائرة رجال

البنتاجون يكشف موعد بدء وانتهاء بناء الرصيف البحري للمساعدات في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا تفعل ماء جوز الهند لبشرتك؟

خليه يعفن| مقاطعة الأسماك تؤتي ثمارها.. وتغير مفاجئ في الأسعار بـ8 محافظات

بإطلالة ساحرة.. لجين عمران تتألق في أحدث ظهور لها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الأخضر.. تفاصيل

فيديو

كان حقيقي.. محمد سلامة يكشف كواليس مشهد حلق إلهام صفي الدين شعرها

تراجع جديد في أسعار الزيت والسكر والأرز

توقعات بخفض أسعار الفائدة في مصر بهذه النسبة

رسائل في حب محمد صلاح .. ماذا فعلت جماهير ليفربول في الساعات الأخيرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ