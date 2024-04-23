صحة النواب تناقش مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات

ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب اشرف حاتم ،مشروع قانون تنظيم منح القطاعين العام والخاص تشغيل وتطوير المنشآت الصحية ، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة .

قال النائب ثروت سويلم ، الذي شارك في اجتماع اللجنة اليوم ، ان مشروع القانون سينهض بالمنظومة الصحية وسيحقق كافة مصالح المواطن المصري مثمنا جهود وزير الصحة في تطوير منظومة الصحه وبذله كل الجهود لرفع شأن المنظومه الأهم للمواطن المصري .



وأكد النائب ان لجوء الوزارة لمشاركة الاستثمار الخاص مرهون بتقديم الخدمات الطبية المميزة للمواطن دون تحمله اي اعباء.

وفي سياق متصل وجه النائب ثروت سويلم ، الشكر لوزير الصحة علي ادراج مستشفي ابوحماد العام ضمن المشروعات الصحية حيث أكد الوزير أن سبب التأخر في مشروع مستشفي ابوحماد هو حرص الوزارة علي انشاء صرح طبي مكود بمواصفات التأمين الصحي الشامل يتلاءم مع منظومة الصحه وهو ما يتطلب مساحه كبيرة لا تتناسب مع الموقع القديم مما أستدعي

مخاطبة وزير الزراعه ومحافظ الشرقية وتم بجهودهما مع جهود النائبين ثروت سويلم واحمد فؤاد أباظة توفير ٤ أفدنة لإقامة مستشفي أبو حماد العام.

طالب وزير الصحة من النائب ثروت سويلم سرعة تسليم الأرض للوزارة للبدء في إجراءات

الإنشاء بتكلفة تتعدي مليار جنيه مصري علي أن تتولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحه انشاء المستشفي ووجه سويلم لوزير الصحة ومساعديه علي جهودهم الواضحه في تطوير منظومه الصحه .