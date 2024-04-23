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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضياء رشوان: وسائل الإعلام الغربية تتلقف بعض الإشاعات وتحولها لحقائق

صدى البلد

قال ضياء رشوان، الكاتب الصحفي، إنه من حين لآخر، وهذا ملفت، بأن تأتي بعض التخرصات ومحاولات الادعاء بمواقف غير متبناة من مصر، ولكن اللافت أن هذه الادعاءات أحيانا تأتي على لسان الجانب الإسرائيلي ونفس الادعاءات تأتي من جانب قوى تصنف نفسها على أنها معارضة للنظام المصري، نفس الشيء من الطرفين.

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وأضاف "رشوان"، خلال لقاء على قناة إكسترا نيوز، أنه في نفس الوقت إسرائيل التي تتهم مصر، وسبق أن ردت الهيئة أمس ردا ببيان سابق، بأن لدى مصر أنفاق تدخل منها الأسلحة والذخائر، وفي نفس الوقت الآخرون الذين يتحالفون مع الموقف الإسرائيلي في بعض الأمور يتهمون مصر بأنها لم تفعل شيئا للقضية الفلسطينية.

 

وتابع: هناك حالة من الضبابية الشديدة، ووسائل الإعلام خاصة الغربية منها تتلقف أحيانا بعض الإشاعات وتحاول أن تحولها لحقائق، مؤكدا أنه لا يوجد داخل غزة صحفي أجنبي يحمل أي جنسية سوى الفلسطينية على الإطلاق منذ 7 أكتوبر.

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