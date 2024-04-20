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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ضياء رشوان: صلاح السعدني ينطبق عليه مقولة الفنان الملتزم

الكاتب الصحفي ضياء
الكاتب الصحفي ضياء رشوان

نعى الكاتب الصحفي ضياء رشوان، الفنان صلاح السعدني، والذي رحل اليوم عن عمر يناهز 81 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، قائلة :"رحل قيمة فينة حقيقة".

وقال ضياء رشوان، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "مصر جديدة"، والمُذاع على فضائية etc، مساء اليوم الثلاثاء، أن فقدنا قامة كبيرة في الفن المصري، مشيرا إلى أن الفنان صلاح السعدني، لم يغيب عن أي منزل منذ مطلع الستينات.
وتابع الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أن الفنان صلاح السعدني، قدم العديد من الاعمال الفنية الخالدة، مشيرًا إلى أنه قدم صورة الشاب المصري في مسلسل "القاهرة والناس"، بالإضافة إلى عدد من الأفلام العظيمة.

وأكمل الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أن الفنان صلاح السعدني ينطبق عليه بالدقة مقولة "الفنان الملتزم"، ملتزم بقيمه وشعبه وفنه، حيث وجه التعازي لكل أفراد عائلة السعدني ونجله الفنان أحمد صلاح السعدني.

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