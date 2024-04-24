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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تحذير عاجل.. أتربة ورمال تُهدد جودة الهواء اليوم وغدًا

صدى البلد

أصدرت وزارة البيئة بيانًا عن تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء خلال الفترة من 23 وحتى 25 أبريل الجاري، وأكدت الوزارة انخفاض جودة الهواء.

وأشار تقرير وزارة البيئة إلى أنه استنادا إلى التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر لتلوث الهواء التابعة لوزارة البيئة فإنه يتوقع خلال الفتره من 23 وحتى 25 أبريل الجاري، انخفاض جودة الهواء نتيجة زيادة تركيز ملوثات الهواء من الجسيمات الصلبة بسبب وجود مصادر تلوث طبيعية متمثلة في أتربة ورمال مثارة على شمال البلاد.

الأتربة والرمال المثارة تكون ذروتها يومي الأربعاء والخميس

وأضاف البيان أن الأتربة والرمال المثارة تكون ذروتها يومي الأربعاء والخميس على أن يبدأ التحسن التدريجي يوم الخميس ليلا، موضحاً أن الرياح ستكون جنوبية خلال تلك الفترة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة تتابع مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية.

وتهيب الوزارة بالمواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن سوء جودة الهواء.

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تحذير عاجل.. أتربة ورمال تُهدد جودة الهواء اليوم وغدًا

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