انخفاض أسعار الأرز خلال أيام .. اعرف الكيلو هيوصل كام؟

شهدت الأيام القليلة الماضية انخفاض فى أسعار الأرز ، يأتى ذلك بعد انخفاض عدد كبير من أسعار السلع والتى أعلنت عنها الحكومة مؤخرا.

انخفاض أسعار الأرز



وقال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إنه يتوقع انخفاض أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة خاصة وأنه سيتم زراعة الموسم الجديد من الأرز خلال الشهر المقبل ، معلقا :" أتوقع أن يتراوح سعر كيلو الأرز السائب من 20 ل 25 جنيهًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

أسعار الأرز

ولفت " أبو صدام " خلال تصريحات له، إلى أن طن الأرز الشعير رفيع الحبة وصل سعره إلى 14000 جنيه في بعض الأصناف بعدما كان سعره 17000 جنيه ووصل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة إلى 15000 الف جنيه بعدما وصل سعره في الأيام القليلة الماضية الى18000 فيما وصل طن الأرز الابيض رفيع الحبه الي 25000 جنيه ووصل سعرطن الارز الابيض عريض الحبة الي 26000 الف جنيه بانخفاض تجاوز ال 2000 جنيه في الطن عن الايام القليله الماضيه مما سوف ينعكس بالانخفاض علي كافة اسعار الارز المعبأ خلال الأيام القادمة



وقال حسين عبد الرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين إن أسعار الأرز انخفضت انخفاضا كبيرا بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وبداية إرتفاع درجات الحرارة وانخفاض استهلاك الارز في فصل الصيف .

واشار “ابوصدام” خلال تصريحات له إلى أن هذا يعنى أن سعر كيلو الأرز وصل إلى 14 جنيها، موضحا أن زراعة الأرز سوف تبدأ في شهر مايو بعد حصاد الاقماح في 9 محافظات مصريه فقط وهي محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط والشرقية والإسماعيليه والغربية وبور سعيد بمساحة تكفي الاحتياجات المحلية من الارز.

وحددت الحكومة مساحة 725 الف فدان لزراعة الارز بمياه النيل بالإضافة الي نحو 350 الف فدان تزرع باصناف الأرز الجاف ومياه الصرف الزراعي المعالج ويحظر زراعة الأرز في غير المناطق المصرح لها .

وأكد “نقيب الفلاحين” أن سبب انخفاض أسعار الارز هو كثرة المعروض مع قلة الطلب حيث بدأ التجار يتخلصون من الارز المخزن لديهم بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وقرب موعد زراعة الارز في الموسم الجديد مع انخفاض اسعار البدائل الأخرى للأرز المصنوعة من الدقيق كالمعكرونه مع زيادة الضغط الرقابي على المستغلين والمحتكرين.

استنباط أصناف جديدة

وأكد أن الحكومة تسعى بكل جهد لاستنباط أصناف من الأرز قليلة استهلاك المياه لزيادة مساحات زراعة الارز مع ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى الاتجاه لزراعة كميات من الارز البسمتي كتجربه لأول مره في مصر هذا الموسم لتلبية الاحتياجات المحليه منه.

وأشار إلى أن سعر كيلو الارز عالي الجودة للمستهلك حاليا أقل من 30 جنيه للكيلو لأغلب الأصناف.

