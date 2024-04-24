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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

كوب من الليمون قبل النوم.. ماذا يفعل لجسمك؟

صدى البلد

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد الليمون قبل النوم .


·  يحفز وينشط عمل الجهاز الهضمي، فهو يسرع عملية الهضم، كما يعالج الاضطرابات المختلفة التي قد تصيبه، والتي تتمثل في: الإسهال، وعسر الهضم، والإمساك، وآلام المعدة، والانتفاخات.
·  يطهر الجسم من السموم والملوثات والميكروبات.
· يحافظ على البشرة نضرة وصافية، كما يعالج مشاكلها المتعددة، والتي تتمثل في: البثور، والحبوب، والرؤوس السوداء، والندبات.
· يشد الجلد والبشرة، وبالتالي يبطئ ظهور علامات الشيخوخة، والتي تتمثل في: الخطوط الدقيقة على الجبين، وعلى الخدود، والتجاعيد.
· يحسن الحالة المزاجية، وبالتالي يخفف الإحباط والاكتئاب.
· يحافظ على صحة الدماغ، حيث ينشط خلاياه، ويقوي الذاكرة، كما يحميه من الإصابة بمرض ألزهايمر.
.  يخفف القلق والتوتر، فهو يساعد على ارتخاء الأعصاب وتهدئتها.
·  يقوي الجهاز المناعي، وبالتالي يحد من مخاطر الإصابة بالعدوات والأمراض المختلفة؛ مثل: الإنفلونزا، ونزلات البرد، والرشح.
·  يوازن معدل الحموضة في الجسم.
·  يقضي على الرائحة الكريهة للفم، حيث يرطب الفم، ويقضي على البكتيريا المسببة لها.
·  يطرد الغازات الموجودة في الجسم.
·  يساعد على تنظيم معدل ضغط الدم في الجسم، وبالتالي يحد من حالات تذبذبه. يحافظ على صحة العظام، فهو يقويها، ويزيد كثافتها، كما يحد من مخاطر إصابتها بالعديد من الأمراض؛ مثل: هشاشة العظام، والكسور، والروماتيزم، وتآكل العظام، والتهاب المفاصل.
· يحافظ على صحة المسالك البولية، كما يعالج مشاكلها المتعددة.

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