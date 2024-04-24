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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موقف هاني أبو ريدة من انتخابات اتحاد الكرة القادمة.. إسلام صادق يوضح

صدى البلد

كشف الناقد الرياضي إسلام صادق موقف هاني أبوريدة من الانتخابات القادمة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

و كتب إسلام صادق : هاني أبوريدة يدرس الترشح لرئاسة إتحاد الكرة في الإنتخابات المقبلة ويقوم بإعداد قائمته في الأيام المقبلة.

 

وعلي الجانب الاخر و كان قد أكد إبراهيم نور الدين الحكم الدولي أنه يدعم وجود رئيس أجنبي للجنة الحكام من أجل التطوير للأفضل ومنح خبرات أكبر للجميع.

 

وأوضح إبراهيم نور الدين عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc: “هاني أبوريدة انقذني من الاستبعاد من القائمة الدولية في موسم ٢٠١٨ وكنت سيء للغاية لكنه مع الكابتن عصام عبدالفتاح ساندوني بقوة”.

 

شوبير فهم كلامي خطأ

وأضاف: “حزين لأن الكابتن أحمد شوبير فهم كلامي بشكل خاطئ، وهو من أكثر ٣ أشخاص يفهمون في الكرة بمصر عموماً”.

 

وأكمل إبراهيم نور الدين: “أتذكر موقف لا انساه مع شادي محمد عندما كان كابتن الأهلي وقبل المباراة دخل غرفة الحكام وأكد لي مساندته لنا ومع أول قرار اعترض بشدة .. في ٢٠١٨ كنت قريبا من إدارة لقاء القمة ولكن المهندس أحمد مجاهد تدخل وأبعدني عنها لصالح محمد الحنفي بسبب رغبته في منح المهمة لأكثر من حكم”.

 

 

هاني ابو ريدة ‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة انتخابات اتحاد الكرة إسلام صادق

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