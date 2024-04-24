عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

صحف الإمارات| لا مؤشرات على توقف الحرب في غزة.. وفد اقتصادي كوري يزور إيران.. وأمريكا تنذر تيك توك

صحف الإمارات
صحف الإمارات
  • محمد بن زايد يودع سلطان عمان
  • الصين تعارض إدراج تايوان في مشروع المساعدات الأمريكي
  • وفد اقتصادي كوري شمالي يزور إيران
  • أمريكا تنذر "تيك توك": إما قطع العلاقات مع بكين أو الحظر
  • بعد أكثر من مئتي يوم .. لا مؤشرات على إمكانية توقف الحرب في غزة

     

سلطت الصحف الإماراتية اليوم، الأربعاء، الضوء على عدد من الأخبار  الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية والتي نتناولها في السطور التالية.

محليًا، غادر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، الإمارات أمس الثلاثاء، في ختام زيارة دولة، استغرقت يومين، وكان لرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقدمة مودّعيه في مطار الرئاسة بأبوظبي.

ورحّب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مستهل اللقاء الذي جرى في قصر الوطن بأبوظبي، بالسلطان هيثم بن طارق والوفد المرافق له، مؤكداً أن هذه الزيارة تحمل أهمية كبيرة في دفع علاقات التعاون قدماً.

وبشأن تطورات الحرب في غزة، قالت "البيان"، إنه بعد أكثر من مئتي يوم من المواجهات، لا تظهر أي مؤشرات على إمكانية توقف في الحرب في غزة حيث استهدفت ضربات القطاع الفلسطيني بينما وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تقديم مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات لإسرائيل في الحرب ضد حماس.

وفي وقت مبكر من الأربعاء، تحدثت مصادر طبية وأمنية في غزة عن غارات جوية إسرائيلية على قطاعي النصيرات (وسط) ورفح .

عالميًا، قالت صحيفة "الإمارات اليوم"، إن رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو: قالت إن «الاستيلاء المحتمل على الأصول الروسية سيدمر الاقتصاد العالمي".

وأضافت ماتفيينكو "ستكون هذه خطوة غير مسبوقة في تاريخ العالم، وستؤدي ببساطة إلى تدمير الاقتصاد العالمي، وبطبيعة الحال، فهي غير قانونية وغير شرعية على الإطلاق، والجميع في أوروبا يدركون أن هذا لا يمكن القيام به".

ومن صحيفة "الخليج"، ذكر مكتب شؤون تايوان التابع للصين، الأربعاء، أن بكين "تعارض بشدة" إدراج ما تصفه «بالمحتوى المتعلق بتايوان» في حزمة من أربعة مشروعات قوانين أقرها الكونغرس الأمريكي تتضمن تقديم مساعدات عسكرية لتايبيه.

كما نقلت أن وفدًا اقتصاديًا كوريًا شماليًا غادر بيونج يانج، متوجهاً إلى إيران، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية للدولة النووية اليوم الأربعاء، في زيارة نادرة قال محللون «إنها تثير مخاوف بشأن التعاون بين البلدين».

ومن صحيفة "البيان"، اعتمد الكونجرس الأمريكي الثلاثاء قانونا يطالب مجموعة تيك توك العملاقة بقطع علاقاتها مع شركتها الأم "بايتدانس" وعلى نطاق أوسع مع الصين، إذا كانت لا تريد مواجهة خطر حظرها في الولايات المتحدة.

محمد بن زايد الصين تايوان ايران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حفل الأهرامات المثير للجدل .. ماذا شهدت منطقة أبو الهول ليلة أمس؟

هل تتعرض القاهرة لعاصفة رملية اليوم ؟ .. تفاصيل و تحذير عاجل من الأرصاد

علاقة مُحرّمة.. فصل جديد في قضية مقتـ.ـل طبيب بالتجمع الخامس.. بعد قليل

النوم عن صلاة الفجر.. الإفتاء: سببه 4 كلمات شيطانية فاحذروها

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن تواصل الهبوط اليوم بالمزارع والأسواق

جريمة بشعة| ماذا فعل عامل الدليفري في الرضيعة “جانيت”؟!.. والمتهم: "عندي ميول للأطفال"

رغم إصابته بالصليبي.. احتفال خاص بـ «محمد شكري» في الأهلي

مرشح لخلافة علي معلول.. مفاجأة جديدة لجماهير الأهلي

ترشيحاتنا

الحماية المدنية تنقذ الشهر العقاري بوسط القاهرة من الاحتراق

ضربة قوية للتجار.. كيف أثرت حملة مقاطعة الأسماك على الأسواق في بورسعيد والإسكندرية؟ تعرف إلى الأسعار الجديدة

بوريل: خطر التصعيد مازال قائما بين إيران وإسرائيل

وزير إسرائيلي يستهزئ بالرئيس الأمريكي وزعيم المعارضة يرد: حكومة مليئة بالغباء

دعاء الحر الشديد.. 5 كلمات تعتقك من نار جهنم وتدخلك الجنة

ثانى أيام المقاطعة.. انخفاض سعر بعض أنواع السمك بدمياط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجو هيقلب| الأرصاد تحذر من ضربات الشمس وهذا موعد استقرار الطقس

كوب من الليمون قبل النوم.. ماذا يفعل لجسمك؟

نصائح لإقامة حفل عيد ميلاد مفاجئ لصديقك

بسعر مفاجأة وإمكانيات خارقة.. لا تتردد في شراء النظارة الذكية Ray-Ban Meta

فيديو

كان حقيقي.. محمد سلامة يكشف كواليس مشهد حلق إلهام صفي الدين شعرها

تراجع جديد في أسعار الزيت والسكر والأرز

توقعات بخفض أسعار الفائدة في مصر بهذه النسبة

رسائل في حب محمد صلاح .. ماذا فعلت جماهير ليفربول في الساعات الأخيرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ