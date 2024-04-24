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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقدم الساعة الخميس ولا الجمعة؟.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي رسميًا في مصر

موعد تطبيق التوقيت
موعد تطبيق التوقيت الصيفي رسميًا في مصر

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 يهتم به الكثير، ذلك بالتزامن مع اقتراب انتهاء شهر إبريل، حيث تفصلنا ساعات قليلة عن بدء تطبيق التوقيت الصيفي، الذي سيستمر لمدة 6 أشهر على غرار التوقيت الشتوي.

ويجري تطبيق التوقيت الصيفي بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، مما سيُحقق العديد من المزايا للدولة بمؤسساتها المختلفة والمواطن أيضاً، خاصة فيما يتعلق بترشيد استهلاك الكهرباء وتوقيتات العمل النهارية.

ومن المقرر أن ينتهي تطبيق التوقيت الشتوي خلال ساعات ، بعد أن انتهى الشتاء رسميًا الأربعاء الموافق 20 مارس الماضي، ليبدأ فصل الربيع لمدة 4 أشهر، وفي يوم الخميس 20 يونيو 2024 يبدأ فصل الصيف.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي

 موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 ينتظره الملايين لمعرفة موعد تغيير الساعة، وهو في الموعد المقرّر له في شهر أبريل الجاري 2024 أخر جمعة تحديدا في الشهر، حيث إنه لا صحة لأي أنباء متداولة بشأن تغيير أو تقديم موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر 

موعد التوقيت الصيفي 2024 

سيتم العمل بالتوقيت الصيفي 2024، بداية من يوم الجمعة الأخير من شهر أبريل، والموافق 26 من الشهر، ويتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، لتكون الساعة بدلًا من الثانية عشرة منتصف الليل الخميس ستكون الواحدة صباحًا .

تقديم الساعات 60 دقيقة

عندما يحين موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024، والذي سيكون بحلول منتصف ليل آخر خميس في شهر أبريل 2024، يقوم المواطنون بتقديم الساعات 60 دقيقة، أي أنه عند وصول الساعة الثانية عشرة صباحا منتصف الخميس 25 إبريل سيتم تقديم الساعة لتصبح الواحدة صباحا.

عندما يحين موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024، والذي سيكون بحلول منتصف غدا الخميس 25  إبريل 2024، يقوم المواطنون بتقديم الساعات 60 دقيقة لتصبح 1 صباحا.

موعد بدء التوقيت الصيفي 2024

حددت الحكومة المصرية موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي، حيث يبدأ التوقيت الصيفي في الساعة 12 منتصف ليلة الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، أي بعد 25 يومًا من الآن. سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، وسيستمر العمل بالتوقيت الصيفي من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل إلى يوم 28 أكتوبر 2024.

ويأخذ التوقيت العالمي التوقيت الصيفي في الاعتبار ويتم العمل به في جميع المطارات والسكك الحديدية والبنوك، فضلاً عن تطبيقه أوتوماتيكيًا في جميع أجهزة الحاسب والموبايلات عند ضبط الوقت فيما يسمى "Day light saving"

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