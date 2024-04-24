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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير إسرائيلي يستهزئ بالرئيس الأمريكي وزعيم المعارضة يرد: حكومة مليئة بالغباء

بايدن وشيكلي
بايدن وشيكلي

عبر وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي، عن استهزائه من التحذير الذي أرسله الرئيس الأمريكي جو بايدن لإيران، وقال اليوم الأربعاء في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية إن "الولايات المتحدة لا تظهر القوة تحت قيادته وهذا يضر بدولة إسرائيل".

ووفقا له، "عليك أن تنظر إلى استراتيجية بايدن. لقد قال "لا تفعل" في بداية الحرب، لكل من حزب الله وإيران، ولقد رأينا النتيجة".

وقال شيكلي: لو كنت مواطنا أمريكيا يتمتع بحق في التصويت، سأصوت لترامب والجمهوريين".

وأضاف أن بايدن "هو بالفعل صديق لإسرائيل، لكنه يتعرض لضغوط شديدة للغاية تؤثر عليه وتتسبب في ضرر حقيقي في العلاقات بين البلدين".

وفي مؤتمر صحفي عقده قبل نحو عشرة أيام في البيت الأبيض، بعث برسالة حادة إلى الحكومة في طهران - وقال: "لا تفعلوا" وشنت إيران هجوما رغم التحذير، بعد أقل من يوم واحد.

ورد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على مقابلة شيكلي، حيث نشر على شبكة التواصل الاجتماعي X أن "هذا ما يأتي بعد ساعات قليلة من موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على مساعدات أمنية لإسرائيل بقيمة 14 مليار دولار. وقبل ساعات قليلة من توقيع الرئيس بايدن عليها. الحكومة مليئة بالغباء".

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