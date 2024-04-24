وفد كوري شمالي يجري زيارة علنية نادرة إلى إيران.. ما السبب؟

يزور وفد كوري شمالي برئاسة وزير التجارة الدولية إيران، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية بكوريا الشمالية في تقرير علني نادر عن تبادل بين البلدين يعتقد أن له علاقات عسكرية سرية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن وزير العلاقات الاقتصادية الخارجية يون جونج هو غادر بيونج يانج الثلاثاء جوًا على رأس وفد وزاري لزيارة إيران. ولم يعطِ أي تفاصيل أخرى.

ويشتبه منذ فترة طويلة أن كوريا الشمالية وإيران تتعاونان في برامج الصواريخ الباليستية، وربما تتبادلان الخبرات الفنية والمكونات التي دخلت في تصنيعها.

وأفادت وكالة “رويترز” للأنباء، في فبراير، أن إيران قدمت عددًا كبيرًا من الصواريخ الباليستية إلى روسيا لاستخدامها في حربها مع أوكرانيا.

ويشتبه أيضًا في أن كوريا الشمالية تزود روسيا بالصواريخ والمدفعية، على الرغم من أن كلا البلدين نفى هذا الادعاء.

وعمل يون سابقًا على علاقات البلاد مع سوريا، وفقًا لقاعدة بيانات حكومة كوريا الجنوبية.

وكان يون نشطا في التبادلات المتزايدة للبلاد مع روسيا، حيث قاد في وقت سابق من هذا الشهر وفدا لزيارة موسكو، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.