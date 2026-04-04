رياضة

بمشاركة 14 فريقًا ..انطلاق منافسات مجموعة الهبوط في الدوري المصري

رباب الهواري

تعود اليوم السبت، منافسات الجولة الثانية من مجموعة الهبوط في الدوري المصري الممتاز، بمشاركة 14 فريقًا يسعون لتأمين البقاء في المسابقة. 

تهدف الفرق المشاركة إلى الابتعاد عن المراكز المؤدية للهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، حيث من المقرر هبوط 4 أندية مع نهاية الموسم الحالي.

جدول مباريات السبت 4 أبريل

تشهد الملاعب اليوم ثلاث مواجهات قوية:
    •    فاركو × غزل المحلة – على استاد برج العرب في الساعة 5 مساءً.
    •    الجونة × الاتحاد السكندري – على استاد خالد بشارة في الساعة 8 مساءً.
    •    مودرن سبورت × وادي دجلة – على استاد القاهرة الدولي في الساعة 8 مساءً.

تأتي هذه المباريات في إطار سعي الفرق لتعزيز مراكزها وتجنب الانزلاق نحو منطقة الخطر في جدول الترتيب.

مباريات الأحد 5 أبريل

تستمر منافسات الجولة الثانية بمباراتين مهمتين:
    •    البنك الأهلي × حرس الحدود – الساعة 5 مساءً على استاد القاهرة الدولي.
    •    الإسماعيلي × طلائع الجيش – الساعة 8 مساءً على استاد الإسماعيلية.

تُعد هذه المواجهات مهمة لكل فريق يسعى لتحقيق نقاط حاسمة في صراعه للبقاء ضمن دوري الأضواء.

مواجهات الاثنين 6 أبريل

تُختتم الجولة الثانية يوم الاثنين بمباراتين مرتقبتين:
    •    كهرباء الإسماعيلية × بتروجت – الساعة 5 مساءً على استاد الإسماعيلية.
    •    زد × المقاولون العرب – الساعة 8 مساءً على استاد القاهرة الدولي.

هذه المباريات قد تلعب دورًا كبيرًا في تحديد ترتيب الفرق قبل الدخول في المرحلة الحاسمة من الموسم.

الفرق المشاركة في مجموعة الهبوط

تضم مجموعة الهبوط 14 فريقًا، وهي الفرق التي تحتل المراكز من الثامن حتى الحادي والعشرين:
زد، وادي دجلة، الجونة، البنك الأهلي، بتروجت، مودرن سبورت، طلائع الجيش، الاتحاد السكندري، غزل المحلة، المقاولون العرب، حرس الحدود، كهرباء الإسماعيلية، فاركو، والإسماعيلي.

