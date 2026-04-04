أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الجهات المختصة نجحت في التعامل مع حادث بسيط ناتج عن سقوط شظايا على واجهة مبنى شركة أوراكل في مدينة دبي للإنترنت، نتيجة اعتراض جوي ناجح، دون تسجيل إصابات.

وكان مكتب أبوظبي الإعلامي أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الجهات المختصة تعاملت بكفاءة مع حادث ناتج عن سقوط شظايا على واجهة أحد المباني في منطقة المارينا، وذلك نتيجة اعتراض جوي ناجح.

وأكد المكتب أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو اندلاع حريق، مشيرًا إلى أن الفرق الميدانية باشرت الموقع فورًا واتخذت الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السكان والزوار.

