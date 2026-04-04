لعب أم مغامرة؟.. قصة طالب واجه خطر السقوط من الطابق الثالث بالخصوص

في أحد الأيام الهادئة بمدرسة في محافظة القليوبية، كان طفل في السابعة من عمره يلهو مع أصدقائه بطريقة عفوية؛ لم يكن يدرك مدى الخطورة التي يمكن أن تنشأ من لحظة مرحة.

دخل الطفل إلى فصل فارغ في الطابق الثالث، وقرر أن يقف خارج النافذة على الحاجز الخرساني في محاولة للاختباء عن صديقه، وكانت اللحظة مليئة بالفضول واللعب الطفولي، لكنها في الوقت نفسه كانت تعرض حياته للخطر.

لحسن الحظ، لاحظ أحد الأشخاص الموقف وأسرع بإبلاغ إدارة المدرسة، التي تحركت بسرعة، تدخل المعلم وأعاد الطفل إلى الداخل دون أي إصابات .

وكشفت الأجهزة الامنية، بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الطلاب لحظة توقفه خارج شرفة إحدى المدارس معرضاً حياته للخطر بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 31/ مارس المنقضى قام الطالب الظاهر بمقطع الفيديو "سن7" (مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص) بالدلوف لإحدى الفصول الخالية بالطابق الثالث والخروج من النافذة والوقوف خارجها أعلى حاجز خرسانى من الخارج بقصد الإختباء من أحد زملائه على سبيل اللهو، ولدى مشاهدته من قبل أحد الأشخاص قام بإبلاغ إدارة المدرسة فقام أحد المُعلمين بإدخاله من النافذة دون حدوث إصابات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.