وفد كوري شمالي قام بزيارة علنية نادرة لإيران.. ما علاقة ذلك بإسرائيل؟

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، أن وفدا اقتصاديا كوريا شماليا غادر بيونغ يانغ متوجهاً إلى إيران.

وجاء في بيان من جملة واحدة أن الوفد برئاسة وزير العلاقات الاقتصادية الخارجية يون جونغ هو، غادر إلى إيران يوم الاثنين في زيارة علنية نادرة، دون تقديم تفاصيل.

وقال الخبير البارز في المعهد الكوري لإعادة التوحيد الوطني، هونغ مين، إن الرحلة تشير إلى نية بيونغ يانغ توسيع وتعميق علاقاتها مع طهران، ربما من خلال تزويدها بالأسلحة التي قد تحتاجها طهران في مواجهتها مع إسرائيل.

وأضاف أن طهران وبيونغ يانغ حليفتان قديمتان وتتعاونان في برامج الأسلحة منذ الثمانينيات.

ووفقا له، مثلما قدمت بيونغ يانغ أسلحة لموسكو، يمكنها أن تفعل الشيء نفسه مع طهران "مقابل مكافآت مثل النفط والمساعدات المالية".