توريد 11180 طن قمح للصوامع والشون بالقليوبية

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية انتظام عملية توريد محصول القمح للصوامع والشون ، وذلك مع انطلاق بدء موسم الحصاد الزراعي للأقماح بنطاق المحافظة.

وأشار، إلى أنه بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن بلغ 11180 طن و991 كيلو جرام من القمح فيما بلغ إجمالي ما تم حصاده حتى الآن على مستوى المحافظة قد بلغ 30000 فدان قمح.



وأوضح أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المُستهدف تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في عملية التوريد.

وطالب الهجان جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظاً على الصالح العام، مجدداً التأكيد بأن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بعملية توريد الأقماح وأنها لا تدخر جهداً في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.



يذكر أن القمح المحلي المورد لهذا العام يتم صرف مُستحقات المُزارعين حسب نسبة النقاوة، وأسعار التوريد 2000جنيه لأردب القمح درجة 23 ونصف، و1950جنيه لأردب القمح 23 درجة، و1900جنيه لأردب القمح درجة 22 ونصف، وتصرف مستحقات المزارعين في مدة أقصاها 48 ساعة.