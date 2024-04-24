دعم الصحة والتعليم.. أولويات بالبنوك لدعم التنمية المستدامة

يوجه البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في السوق المصرية والبالغ قوامها 39 بنكًا حكوميا وخاصًا؛ بصورة مستمرة على تعزيز الخدمات بصورتيها المصرفية والعامة بما تنعكس على المواطنين خاصة بالمناطق المحرومة والأكثر احتياجا ضمن تكليفات القيادة السياسية.



وتركز البنوك على تقديم الخدمات ذات البعد المجتمعي والمستدام بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين سواء بالإهتمام بالقطاعات التنموية كالتعليم والصحة بوجه عام.



وأعلن بنك ABC أحد البنوك المصرية؛ عن وجود استراتيجية واضحة لديهم للاهتمام بقطاعي التعليم والصحة في المحافظات الأكثر احتياجا،بالتنسيق مع المجتمع المدني من بينهم مؤسسة مصر الخير، لرفع كفاءة المدارس وتطويرها بما ينعكس على تحسين الخدمات التعليمية وزيادة الفئات المستهدفة وفرص الاستفادة من تلك الخدمات وتقليل ظاهرة التسرب من التعليم.



وقال البنك إنه ساهم في تمويل عمليات تطوير عددا من المدارس مطلع العام الجاري، كان من بينها مدرسة " المستقبل المجتمعية" بمركز أطسا بمدينة الفيوم وهو ما ساعد في قدرة المدرسة على تقديم خدماتها لـ32 طالبا وزيادة الأنشطة التفاعلية لهم.



وشارك البنك في تنظيم القوافل الطيبة لتوقيع الكشف الطبي على المستحقين بمحافظة الفيوم، في 8 تخصصات مع توفير الدواء اللازم، حيث احتوت القافلة على صيدلية متنقلة، إلى جانب معمل للتحاليل الطبية لإجراء مختلف التحاليل المطلوبة.



قال البنك إن تلك الاستراتيجية تتسق مع جهود الدولة في المجال الصحي وكذلك التوسع في خطة المدارس المجتمعية على مستوى المدن المصرية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، ضمن أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التي يعكف على تنفيذها البنك المركزي المصري.