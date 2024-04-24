مفاجأة حوّل طقس الـ 48 ساعة القادمة.. وآخر مستجدات أسعار الذهب والدولار| أخبار تهمك

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3577 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3130 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2683 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 25040 جنيه.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء:

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.11 جنيه للبيع و 48.01 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 51.35 جنيه للبيع، و 51.23 جنيه للشراء



سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 59.66 جنيه للبيع، و59.53 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.79 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 156.19 جنيه للبيع، و155.82 جنيه للشراء.

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الأربعاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إن اليوم هو ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى 41 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترة النهارن بينما تسجل بين الـ 42 والـ 43 درجة مئوية على المناطق الجنوبية.



موعد انكسار الموجة الحارة

وأشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا غدا يتراوح بين 5 و6 درجات مئوية، مضيفة أن الطقس سيظل شديد الحرارة خلال فترة النهار.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر اليوم بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على حبس الأتربة والملوثات في طبقة قريبة من سطح الأض، بجانب وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق الغربية والقاهرة.



ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن يوم الجمعة هو موعد انكسار الموجة الحارة، حيث ستعود الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية وتسود أجواء ربيعية لطيفة.