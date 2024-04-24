نائبة الشيوخ: الرئيس السيسي حقق نهضة بتعمير سيناء والقضاء على الإرهاب

قالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ ان القيادة السياسية استطاعت في فترة وجيزة محاربة الإرهاب واستئصاله من جذوره الكامن في سيناء، ولم تنتهي عند هذا الحد بل قامت بعمل تعمير وتنمية ونهضة حقيقية في سيناء ، كلفت الدولة المليارات في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

تنمية حقيقية في سيناء

وأوضحت "خطاب"، خلال تصريحات لها اليوم، الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل تنمية حقيقية في سيناء والتي من خلالها أرسل رسائله للداخل والخارج حيث كانت بمثابة طمأنة للشعب المصري، وتحذير لأي جهة خارجية تتصور أن أطماعها في مصر قد تجد طريقا للتنفيذ.

وقدمت النائبة، التهنئة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وللفريق أول محمـد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وللقادة والضباط وضباط الصف و العسكريين والجنود بمناسبة الذكري الـ 42 لتحرير سيناء .

وأفادت عضو مجلس الشيوخ، بأن الدولة أنفقت ميزانية ضخمة على تنمية وتعمير سيناء بالرغم من الظروف العالمية بل رفعت شعار يد تبنى ويد تحارب الارهاب، حيث ان عملية التعمير في سيناء لن تتوقف تحت دعوى ان مصر تحارب الارهاب ، قائلة : تحية وتقدير لصقور وأبطال قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية الذين قدموا أرواحهم الطاهرة فداء لمصر للقضاء على الإرهاب.

وأشارت إلي أنه تم تنفيذ مشروعات فى سيناء والقناة بـ47 مليار جنيه خلال 10 سنوات، موضحة انه حسب ما صرحت به وزارة الإسكان تم وجارٍ تنفيذ 150 مشروعاً للطرق، بإجمالى أطوال 1154 كم (منفذ 1012 كم – جارٍ 142 كم)، بتكلفة 9.427 مليار جنيه، إضافة إلى 32 مشروعا للتنمية المتكاملة لأهالى سيناء، بإجمالى استثمارات 900 مليون جنيه.