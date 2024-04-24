مجلس الجامعة العربية يستمع لـ فرانشسكا ألبانيز بشأن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

استقبل مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الأربعاء في دورته غير العادية، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشسكا البانيز.

وأكد بيان صحفي صادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بشان أعمال وتقارير المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين، أن المجلس استمع لإحاطة معمقة قدمتها المقررة الخاصة حول أعمالها وتقاريرها بشأن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني خلال فترة ولايتها، استناداً إلى تفويضها من مجلس حقوق الإنسان.

وأطلعت المقررة الخاصة مجلس الجامعة على رصدها وتوثيقها للممارسات والسياسات العنصرية لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وآخرها التقرير الصادر بتاريخ 25 مارس 2024، المعنون "تشريح إبادة جماعية" " Anatomy of a Genocide"، والذي قدم تحليلاً قانونياً محكماً حول ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، موضحة صور هذه الجريمة وخطابات التحريض ونية الإبادة الجماعية وتحويل الشعب الفلسطيني ككل إلى هدف عسكري.

ورحب المجلس بالتوصيات التي قدمتها إلى الدول الأعضاء، وبدعوتها إلى اتخاذ تدابير اقتصادية وسياسية بحق إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لوقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك فرض حظر على بيع وشراء الأسلحة لإسرائيل.

وعبر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين عن دعمهم لولاية المقررة الخاصة ألبانيز، وعبروا عن تقديرهم وتأييدهم للمنهجية التي تعمل بها، والتي تكشف عن الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد المجلس على التضامن مع السيدة ألبانيز إزاء حملات التشويهه والتحريض الإسرائيلية التي تتعرض لها بهدف ثنيها عن الوفاء بمتطلبات ولايتها في رصد الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتقديم تقاريرها حولها.